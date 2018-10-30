Россия поможет Кубе восстановить железные дороги. Властям республики предложили освободить «РЖД Интернешнл» от налогов

Россия поможет Кубе восстановить железные дороги. Проект соглашения о сотрудничестве и модернизации инфраструктуры подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства 30 октября.

Соглашение подготовил Минтранс. Согласно документу, российские компании получают благоприятные условия для восстановления железных дорог латиноамериканской страны. Кубинским властям предлагается освободить ООО «РЖД Интернешнл» и его подрядчиков от всех налогов, сборов и пошлин. Проект будет финансироваться за счет кредитов российских банков, а также из средств специального счета, на который Куба перечисляет платежи в счет погашения долга перед Россией. Срок выполнения рассчитан до 2028 года, но может быть продлен.

Уточняется, что Минтранс должен перевести переговоры с кубинской стороной и подписать документ с компанией «Железные дороги Кубы».

Ранее стало известно, что на Кубе заработало производство по сборке автомобилей «ГАЗ» и «Урал».