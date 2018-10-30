Один из пострадавших при затоплении плавучего дока в Мурманске находится в тяжелом состоянии. «Адмирал Кузнецов» прибыл на другой завод

Один из пострадавших при затоплении плавучего дока на 82-м заводе в Мурманске находится в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней степени тяжести. Об этом 30 октября пишет РБК со ссылкой на РИА Новости.

Док ПД-50 затонул в ночь на вторник при выходе авианосца «Адмирал Кузнецов». Источники на судоремонтном заводе сообщали, что в результате ЧП также обрушились краны. В Центре судоремонта «Звездочка» заявили, что причиной инцидента стало отключение электроснабжения, в результате чего стали неожиданно заполняться цистерны плавдока, и он ушел под воду.

Авианосец отправили на 35-й судоремонтный завод. Руководитель пресс-службы Центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев сообщил агентству, что в 06:10 мск «Адмирал Кузнецов» штатно ошвартовался у причала. Корпус корабля осмотрели и никаких повреждений не обнаружили, ремонт продолжится в штатном режиме.

Затонувший ПД-50, как уточняет агентство, единственный плавдок в России, который позволяет проводить ремонт «Адмирала Кузнецова» – крупнейшего корабля Военно-морского флота России. Грузоподъемность ПД-50 составляет 80 тыс. тонн, площадь стапель-палубы — 23 тыс. кв. м.