Причиной проверки метро и ТЦ в Петербурге стало электронное письмо на почту ФСБ. Неизвестный хвастался поддержкой СБУ

Лжеминёр торговых центров и метро в Петербурге отправил обстоятельное письмо на почту ФСБ России. В нём он от имени неизвестной террористической организации поведал, что планирует уничтожить 15 станций и ТЦ в России, а каких – не скажет.

Подозрительное письмо пришло на электронный ящик ФСБ 28 октября, около десяти вечера. Неизвестный без лирических отступлений перешёл сразу к делу.

«Вы сильно попали. Мы завтра в 9 часов уничтожим у Вас в России 15 станций метро и Торговых центров. Вы можете заплатить 5 000 000 долларов и тогда мы скажем, на каких станциях города будет террор», – говорилось в письме (орфография и пунктуация авт. – Прим. ред).

«Нам помогает СБУ и Вовк В.В. (руководитель Главного следственного управления Службы безопасности Украины – Прим. ред.) Потому наши группы террора уничтожат станции метро, если мы не договоримся. У вас есть время решить вопросы, почта и телефон есть начинаем думать», – написал шантажист и в качестве точки использовал нацистское приветствие.

В итоге сотрудники правопорядка утром 29 октября проверили станции метро и торговые центры, но ничего не нашли. Эвакуация при этом не проводилась.

Вчера же неизвестный «заминировал» творческое пространство «Особняк общества «Пальма»» в переулке Пирогова,18. Он позвонил на номер 112 и сообщил о взрывном устройстве. С девяти до десяти вечера 200 посетителей и сотрудников заведения провели на холоде, пока полиция проверяла помещения. Звонок в службу поступил прямо во время джазового концерта Ивана Васильева и ансамбля Olympic Brass.