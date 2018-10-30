В Петербурге по потерянному паспорту «подарили» преступникам чужое жилье

Группу предполагаемых «черных риелторов» задержали в Петербурге сотрудники уголовного розыска полицейского главка. Хоть сами фигуранты – представители кочевой народности, но интерес к чужой недвижимости проявили неподдельный.

По данным «Фонтанки», 29 октября в камере оказалась преступная группа из пяти человек. Самому старшему – 52 года, самому младшему – 30. Они изобличены в том, что в ноябре 2017 года принесли в МФЦ Красносельского района паспорт на имя местной жительницы, утраченный в 2014-м. К документу прилагался договор дарения на треть доли в квартире, принадлежащей женщине. Имущество стоимостью 1,8 млн перешло в чужие руки.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Все пятеро задержаны на двое суток. Следствие полагает, что это не единственная махинация фигурантов с чужим жильем.