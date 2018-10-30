На Кубе начали собирать автомобили «ГАЗ» и «Урал». Прибыль ждут «не сегодня, не завтра»

Автомобили «ГАЗ» и «Урал» начали собирать на Кубе. На острове открылось сборочное производство группы «ГАЗ», рассказал 30 октября журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

«Мы поставили сборочные участки на кубинских заводах, которые позволяют уже с определенным уровнем локализации производить продукцию на территории Кубы», — цитирует Борисова РБК. Он также выразил надежду на то, что собранные автомобили будут продаваться не только на кубинском рынке, но и в других странах Карибского моря.

Борисов подчеркнул, что прибыль от этого вложения появится «не сегодня, не завтра, а в ближайшие десятилетия».

Группа «ГАЗ» была основана в 2005 году после реструктуризации активов ОАО «Руспромавто».