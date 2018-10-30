В Мурманске частично затонул док крейсера «Адмирал Кузнецов», стоявшего на ремонте. Есть пострадавшие

Плавучий док авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» частично затонул на 82-м судоремонтном заводе в Мурманской области.

Как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на местные издания, происшествие произошло в ночь на 30 октября. Судоремонтное сооружение частично ушло под воду, в результате чего на авианосец упал башенный кран (по другим данным – два крана, один из которых оказался на палубе «Адмирала Кузнецова»). Издание «Мурманский вестник» сообщает о четырех пострадавших рабочих. «СеверПост» пишет об одном пропавшим без вести и об одном раненом. Издание также утверждает, что с места происшествия эвакуировали около 70 человек.

По словам Евгения Гладышева, представителя ответственного за работы на авианосце Центра судоремонта «Звездочка», плавучий док затонул из-за скачков напряжения в электросети. Это привело к отключению насосов.

«Сейчас обстоятельства выглядят так: в ходе операции по спуску „Адмирала Кузнецова« на воду произошел скачок напряжения с берега, из-за этого встали насосы, и произошло нерасчетное погружение дока в воду. Пока не могу сказать, поврежден ли док», — рассказал Гладышев.

Накануне в Мурманске непогода спровоцировала несколько аварий на электросетях и перебои со светом в нескольких районах города.

«Адмирал Кузнецов» после происшествия был отбуксирован на другой судоремонтный завод, 35-й. Повреждений корабль не получил.