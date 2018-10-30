В Петербург доставили сотрудника МЧС, пострадавшего при тушении пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе

Спецборт МЧС доставил в Петербург спасателя, пострадавшего при тушении пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, ведомственный SuperJet 100 приземлился в Пулково в двенадцатом часу ночи 29 октября. На его борту в сопровождении медиков находился 37-летний сотрудник пожарной охраны по имени Важа Чабакаури, пострадавший при ликвидации серьезного возгорания в Северной Осетии. Мужчину направили во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России, что на улице Оптиков.

Напомним, крупнейший во Владикавказе завод «Электроцинк» загорелся в ночь на 21 октября. 146 пожарных боролись с огнём на площади 4,5 тысячи квадратных метров более десяти часов, в результате погиб один спасатель. После трагедии мэр республиканской столицы Махарбек Хадарцев потребовал от Уральской горно-металлургической компании перенести производство на Урал.