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Общество
30.10.2018 00:34
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Инициаторы референдума о пенсионной реформе пожаловались в Верховный суд на бездействие Центризбиркома

Представители региональных групп пенсионного референдума Илья Свиридов и Мария Прусакова подали иск в Верховный суд о бездействии Центральной избирательной комиссии России. Ранее активисты получили отказ в регистрации инициативной группы референдума о повышении пенсионного возраста. 

Как пишут «Ведомости» 29 октября, в иске указано, что ЦИК нарушил права и законные интересы сторонников проведения референдума. 

По мнению заявителей, комиссия должна была уведомить представителей остальных инициативных подгрупп о собрании общей инициативной группы, но не сделала этого.

Таким образом Центризбирком пренебрег обязанностью информировать участников референдума о порядке и сроках его возможного проведения. Активисты просят признать бездействие ЦИК незаконным и восстановить их право на участие в голосовании, обязав ЦИК зарегистрировать инициативную группу.

17 октября Центральная избирательная комиссия России не утвердила инициативу о проведении референдума по пенсионной реформе. Сроки подачи ходатайств для проведения всенародного голосования истекли. Ведомство настаивает, что документы должны были быть предоставлены с 10 по 15 октября, а инициативные группы не успели этого сделать.

Ранее ЦИК одобрил 5 формулировок вопросов для организации народного голосования. После утверждения формулировки вопросов организаторы должны были  провести собрания инициативных групп в 43 из 85 регионов России. При этом в одном регионе могли зарегистрировать только одну группу по тематике пенсионной реформы.

Справка:

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о старте пенсионной реформы в день открытия чемпионата мира по футболу 14 июня. Представленный правительством законопроект предполагал повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 19 июня Госдума одобрила законопроект в первом чтении. Пенсионная реформа вызвала резкую критику в обществе и спровоцировала многочисленные акции протеста, а также снизила рейтинг президента РФ Владимира Путина, обещавшего в 2012 году, что, пока он остается главой государства, повышения пенсионного возраста не будет. 29 августа Путин выступил с телеобращением, в котором объявил о некотором смягчении реформы: повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет вместо изначально запланированных 63, на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, для мужчин до 42-х. В своем обращении Путин пообещал «защитить интересы граждан старших возрастов на рынке труда». После этого в законопроект были внесены 200 правок. Президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе 3 октября.

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