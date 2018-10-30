Инициаторы референдума о пенсионной реформе пожаловались в Верховный суд на бездействие Центризбиркома

Представители региональных групп пенсионного референдума Илья Свиридов и Мария Прусакова подали иск в Верховный суд о бездействии Центральной избирательной комиссии России. Ранее активисты получили отказ в регистрации инициативной группы референдума о повышении пенсионного возраста.

Как пишут «Ведомости» 29 октября, в иске указано, что ЦИК нарушил права и законные интересы сторонников проведения референдума.

По мнению заявителей, комиссия должна была уведомить представителей остальных инициативных подгрупп о собрании общей инициативной группы, но не сделала этого.

Таким образом Центризбирком пренебрег обязанностью информировать участников референдума о порядке и сроках его возможного проведения. Активисты просят признать бездействие ЦИК незаконным и восстановить их право на участие в голосовании, обязав ЦИК зарегистрировать инициативную группу.

17 октября Центральная избирательная комиссия России не утвердила инициативу о проведении референдума по пенсионной реформе. Сроки подачи ходатайств для проведения всенародного голосования истекли. Ведомство настаивает, что документы должны были быть предоставлены с 10 по 15 октября, а инициативные группы не успели этого сделать.

Ранее ЦИК одобрил 5 формулировок вопросов для организации народного голосования. После утверждения формулировки вопросов организаторы должны были провести собрания инициативных групп в 43 из 85 регионов России. При этом в одном регионе могли зарегистрировать только одну группу по тематике пенсионной реформы.