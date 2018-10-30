В крупнейшем поселении доколумбовой Америки нашли 19 идолов в масках. Им почти тысяча лет

В Перу, на территории древнего города Чан-Чан, обнаружили 19 деревянных идолов в масках. Как пишет 29 октября N+1 со ссылкой на министра культуры страны Патрисию Балбуену, фигуры были сделаны между 1100 и 1300 годами нашей эры.

Идолов нашли в столице государства цивилизации Чиму — Чан-Чане. Он был крупнейшим поселением доколумбовой Южной Америки. В полуразрушенном городе сохранились остатки 10 цитаделей, окруженных кирпичной стеной. Их ассоциируют с правителями Чиму. В Чан-Чане археологи недавно обнаружили и 19 деревянных идолов. На каждого была надета маска из глины и раздробленных раковин моллюсков. Высота этих скульптур — около 70 сантиметров. Ученые считают, что идолы были своеобразными стражами. В руках у некоторых из них были скипетры, а за спинами — некие круглые предметы — скорее всего, щиты. Все идолы стояли в нишах вдоль коридора, который вел в церемониальную часть одной из цитаделей.

Отметим, культура Чиму появилась в Южной Америке в начале X века нашей эры. Города Чиму располагались в основном на севере современного Перу. Они были разрушены в 1462-1470 годах во время завоевания инками. При этом Чиму представляла из себя довольно развитую цивилизацию. Так, в городах существовала довольно сложная система ирригации, были развиты ремесла — ткачество, гончарное дело, металлургия и другие. Местные жители поклонялись богам солнца, луны, земли и войны. В ходу были человеческие жертвоприношения.