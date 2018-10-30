18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+1°C
/ Завтра: +5
$ 65.81р
75.04р
01:38 30.10.2018
Расширенный поиск

Общество
30.10.2018 00:57
Печать

В крупнейшем поселении доколумбовой Америки нашли 19 идолов в масках. Им почти тысяча лет

В Перу, на территории древнего города Чан-Чан, обнаружили 19 деревянных идолов в масках. Как пишет 29 октября N+1 со ссылкой на министра культуры страны Патрисию Балбуену, фигуры были сделаны между 1100 и 1300 годами нашей эры.

В крупнейшем поселении доколумбовой Америки нашли 19 идолов в масках. Им почти тысяча лет

Идолов нашли в столице государства цивилизации Чиму — Чан-Чане. Он был крупнейшим поселением доколумбовой Южной Америки. В полуразрушенном городе сохранились остатки 10 цитаделей, окруженных кирпичной стеной. Их ассоциируют с правителями Чиму. В Чан-Чане археологи недавно обнаружили и 19 деревянных идолов. На каждого была надета маска из глины и раздробленных раковин моллюсков. Высота этих скульптур — около 70 сантиметров. Ученые считают, что идолы были своеобразными стражами. В руках у некоторых из них были скипетры, а за спинами — некие круглые предметы — скорее всего, щиты. Все идолы стояли в нишах вдоль коридора, который вел в церемониальную часть одной из цитаделей. 

Отметим, культура Чиму появилась в Южной Америке в начале X века нашей эры. Города Чиму располагались в основном на севере современного Перу. Они были разрушены в 1462-1470 годах во время завоевания инками. При этом Чиму представляла из себя довольно развитую цивилизацию. Так, в городах существовала довольно сложная система ирригации, были развиты ремесла — ткачество, гончарное дело, металлургия и другие. Местные жители поклонялись богам солнца, луны, земли и войны. В ходу были человеческие жертвоприношения.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК "КВС"
29.10.2018 17:10

В «Ясно.Янино» появилась прорезиненная детская площадка

Жители микрорайона «Ясно.Янино» обращались в управляющую компанию, социальные сети застройщика с просьбой организовать прорезиненное покрытие на детской площадке жилого комплекса. Компания «КВС» не осталась в стороне и откликнулась на данную просьбу.
ГК "КВС"
29.10.2018 16:50

Жителей «Континентов» ждет удивительный дизайн

Компания «КВС» совместно с архитектурной мастерской Цыцина разработала ландшафтный дизайн для ЖК «Континенты».
ГК "КВС"
29.10.2018 16:19

Квартиры с видом на первозданный лес

С 25 октября открывается продажа квартир в корпусе «Лесной» микрорайона «Новое Сертолово». Проектом предусмотрен большой выбор интересных квартир и планировочных решений.
ГК «Эталон»
29.10.2018 15:44

Строительство первой очереди квартала «Галактика» выходит на финишную прямую

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») приступило к завершающему этапу строительства первой очереди квартала «Галактика», который возводится на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
Ленстройтрест
29.10.2018 15:41

ГК «Ленстройтрест» – в финале конкурса «Доверие потребителя» 2018

Завершен второй этап интерактивного голосования за финалистов XI конкурса «Доверие потребителя», которое состоялось в рамках выставки «Ярмарка недвижимости».
ПСК
29.10.2018 12:21

Холдинг «ПСК» увеличит портфель реализуемой недвижимости в три раза в течение шести месяцев

В течение IV-II кв. 2018-2019 гг. «Петербургская Строительная Компания» («ПСК») планирует вывести на рынок Санкт-Петербурга 230 000 кв. м жилой недвижимости бизнес-класса.
ПАО «Группа ЛСР»
29.10.2018 12:00

«Группа ЛСР» выводит на рынок новый проект «Ручьи» в Санкт-Петербурге

«Группа ЛСР» объявляет о начале реализации масштабного проекта комфорт-класса «Ручьи», строительство которого началось в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В продажу выведен первый дом жилого комплекса. Стартовая цена квадратного метра от 79 тыс. рублей
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
29.10.2018 11:48

Как тратят деньги жители трех городов

Проведя анализ собственной клиентской базы, Банк «Санкт-Петербург» выяснил, чем отличаются структуры трат петербуржцев, москвичей и калининградцев – жителей трех регионов, в которых присутствует банк.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.10.2018 17:04

Аэрофлот переходит на зимнее расписание полетов

Аэрофлот переходит на зимнее расписание, которое будет действовать с 28 октября 2018 года по 30 марта 2019 года.
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
26.10.2018 16:16

Новый уровень правовой поддержки от ГАРАНТа

Профессиональная правовая поддержка в современном мире является залогом успешной и эффективной деятельности предприятия.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
26.10.2018 15:52

Банк «Санкт-Петербург» утвердил План мероприятий по повышению стоимости акций

25 октября Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» утвердил План мероприятий по повышению стоимости акций, направленный на достижение одной из главных стратегических целей Банка – утроение рыночной капитализации до конца 2020 года.
Фото предоставлены ООО "ТД "Чижик"
26.10.2018 12:50

Сладкий «Чижик-Пыжик» принесет счастье петербуржцам

Истинно петербургский бренд «Чижик-Пыжик» запускает в городе продажи конфет.