Глава Минфина пообещал повысить налоги на роскошное жильё, машины и яхты

Налог на роскошное имущество планирует ввести министерство финансов РФ. Об этом в эфире программы «Познер» на «Первом канале» заявил глава ведомства Антон Силуанов 29 октября.

«Нельзя не согласиться с тем, что разница в уровне доходов, конечно, создает напряжение в обществе. Нам часто говорят, давайте повысим налоги у богатых, и со временем мы это сделаем: повысим налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», — цитирует чиновника РБК.

По мнению Силуанова, целиком заменять действующую 13-процентную шкалу налогообложения прогрессивной нецелесообразно, так как богатые люди всё равно найдут способ её обойти. «Люди в том числе могут вообще вывести деньги из нашей страны», — отметил министр.

С 2014 года власти ввели повышенные коэффициенты расчёта платы за автомобили дороже трёх миллионов рублей. В СМИ это стали называть налогом на роскошь, хотя в современном российском законодательстве такого понятия нет.