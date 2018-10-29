Главного тренера «Реала» уволили после разгрома от «Барселоны»

Главный тренер футбольного клуба «Реал» Юлен Лопетега отправлен в отставку. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе клуба.

Временно исполняющим обязанности тренера стал Сантьяго Салари. В СМИ пишут, что теперь «Реал» может возглавить итальянский специалист Антонио Конте. Напомним, накануне «королевский клуб» потерпел поражение от своего принципиального соперника – «Барселоны». Матч 10-го тура чемпионата Испании закончился со счетом 5:1 в пользу «Барселоны». «Реал» опустился на девятое место в турнирной таблице.