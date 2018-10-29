ЕГЭ по истории может стать обязательным. В Минпросвещения поделились своими планами

Глава министерства просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что правительство планирует ввести обязательный ЕГЭ по истории. Об этом 29 октября пишет «Коммерсантъ».

Васильева уточнила, что экзамен может стать обязательным после 2022 года.

«Просто, видите, у нас английский с историей совпадает. Английский будет введен в 2022 году, если мы еще наложим одно на другое, то страна напряжется. ЕГЭ по истории будут сдавать — это очевидно, вопрос временной. Вопрос когда»,— сказала Васильева.

Отметим, речь идет о проверке знания школьниками только отечественной истории — мировую в ЕГЭ включать не будут. Сейчас обязательной для школьников является сдача ЕГЭ по русскому языку и математике. Остальные предметы сдают по выбору.