В Новом Орлеане застрелили исполнителя Young Greatness. Это уже третий рэпер за полгода, убитый в США

Рэпера Young Greatness (настоящее имя Теодор Джонс) застрелили в Новом Орелеане. Об этом 29 октября сообщает Billboard со ссылкой на полицию.

По данным издания, 34-летнего артиста расстреляли возле одного из ресторанов. Нападавшие угнали автомобиль, позже машину удалось найти. Мотивы стрелявших не установлены.

Young Greatness получил широкую известность за свой трек 2015 года «Moolah», который на YouTube просмотрели более 30 миллионов раз. В 2016 году журнал Rolling Stone включил Джонса в список «10 новых артистов, которых нужно знать»

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