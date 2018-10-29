У побережья Калифорнии учёные засняли на видео ушастого осьминога Дамбо

Редкий вид глубоководного осьминога попал в объектив подводной камеры команды судна Nautilus у побережья Калифорнии. Голова моллюска снабжена отростками-плавниками, напоминающими уши, за что этот род получил прозвище Дамбо в честь слоненка-героя диснеевского мультфильма. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале экспедиции.

Как пишет «N+1» 29 октября, осьминог, которого заснял подводный аппарат Hercules, находился на глубине в 3,2 километра. Его длина составляет около 60 сантиметров.

Осьминоги рода гримпотевтис (Grimpoteuthis) обитают на глубине от 100 метров до пяти километров. Как правило, заметить их можно у самого дна океана. Средний размер Дамбо не превышает 20-30 сантиметров. Самый большой экземпляр, зафиксированный учёными, в длину достигал 1,8 метра.