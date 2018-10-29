«Футболисты смогут попасть в российскую сборную заключённых». Член ОНК Москвы рассказал о буднях Кокорина и Мамаева в СИЗО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которых подозревают в побоях и хулиганстве, живут «в едва ли не лучших камерах СИЗО «Бутырка». Об этом в интервью Russia Today 29 октября рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Он подчеркнул, что камеры футболистов рассчитаны на двоих, причем соседи – «интеллигентные и ранее не судимые».
«У них есть телевизоры и холодильники, а также возможность несколько раз в неделю посещать маленький тюремный спортзал и даже чеканить один старенький потёртый мячик по очереди со своими соседями», – уточнил Мельников.
По мнению члена ОНК, свою футбольную карьеру Кокорин и Мамаев могут продолжить и в заключении.
«Футболисты смогут попасть в российскую сборную заключённых. Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) постоянно проводит матчи среди тюрем и СИЗО, а игра с такими личностями точно вызовет аншлаг», — оптимистично подытожил Мельников.
Справка:
По версии следствия, утром 8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин в состоянии алкогольного опьянения с группой лиц совершили нападения на граждан, избив водителя Первого канала и чиновника Минпромторга. Ему предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК «Хулиганство» и по двум 116-й «Побои». Под арестом также находятся полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. Они просились на свободу, раскаявшись и обещая больше никого не бить. 19-летнего Кирилла адвокат охарактеризовал «домашним мальчиком», попавшим под влияние старших товарищей.