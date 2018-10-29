«Футболисты смогут попасть в российскую сборную заключённых». Член ОНК Москвы рассказал о буднях Кокорина и Мамаева в СИЗО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которых подозревают в побоях и хулиганстве, живут «в едва ли не лучших камерах СИЗО «Бутырка». Об этом в интервью Russia Today 29 октября рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Он подчеркнул, что камеры футболистов рассчитаны на двоих, причем соседи – «интеллигентные и ранее не судимые».

«У них есть телевизоры и холодильники, а также возможность несколько раз в неделю посещать маленький тюремный спортзал и даже чеканить один старенький потёртый мячик по очереди со своими соседями», – уточнил Мельников.

По мнению члена ОНК, свою футбольную карьеру Кокорин и Мамаев могут продолжить и в заключении.