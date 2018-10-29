В Челябинске полицейские заработали миллионы на продаже конфискованного алкоголя. Бизнес-схему оценит суд

Уголовное дело в отношении двух бывших полицейских и одного местного жителя, обвиняемых в продаже конфискованного алкоголя, передали в Центральный районный суд Челябинска. Об этом 29 октября сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как пишет «Znak.com», речь идет о делах в отношении бывшего начальника следственной части УМВД Михаила Шестерикова, экс-следователя полиции Алексея Юсупова и бизнесмена Виктора Лебедева.

По версии следствия, в 2013–2014 годах Юсупов сфальсифицировал несколько протоколов следственных действий и процессуальных документов. Обман скрыл пропажу со склада МВД 945 тысяч бутылок контрафактного спиртного. Алкоголь продали с помощью местного предпринимателя Лебедева. Выручка составила 11,6 млн рублей.

Уголовные дела в отношении обвиняемых выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве. В ходе расследования сотрудники полиции уволены.

Авторами бизнес-схемы следствие считает экс-начальника городского угрозыска Рафаэля Усманова и бывшего начальника СУ УМВД Василия Потехина. Уголовное дело в отношении организаторов находится на стадии окончания расследования.