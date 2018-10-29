«Комсомол есть, комсомол будет всегда, и это совершенно обоснованный прогноз». Макаров, Беглов и Бастрыкин поздравили ветеранов коммунистического союза молодежи

В БКЗ «Октябрьский» отметили 100-летие Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). Как сообщает 29 октября пресс-служба Смольного, ветеранов комсомола перед праздничным концертом поздравили временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Комсомол всегда учил нас главному – смело смотреть в будущее, любить, дружить и творить, а мы учим этому наших детей и внуков. Говорят, что сегодняшнее поколение – другое. А оно такое же, как мы», – заявил Беглов.

Не отставал и спикер ЗакСа Макаров, который в «Октябрьском», заполненном не самыми молодыми ветеранами комсомола, заявил, что «в этом зале сосредоточена колоссальная энергия юности, молодости, комсомольского драйва».

«Каждый из нас когда-то пришел в удивительный мир комсомола учиться отваге и правде. Для каждого из нас комсомол ‒ это чувство приобщенности к великим делам. Это то, чего не хватает современной молодежи. Освоение космоса, целина, БАМ, другие ударные стройки делали нашу страну могучей державой. И все мы были сопричастны этому», – подчеркнул Макаров.

Слова главы Следственного комитета Александра Бастрыкина передаёт канал «Санкт-Петербург»: «Комсомол есть, комсомол будет всегда, и это совершенно обоснованный прогноз. Комсомол воплощал лучшие традиции нашего народа. Многонациональность, коллективизм и любовь к отчизне».

Стоит отметить, что это первое выступление Бастрыкина вместе с Бегловым и Макаровым. Ранее журналисты называли его одним из кандидатов на пост полпреда по СЗФО.