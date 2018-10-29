Авиакомпании «Якутия» запретили летать за границу

Росавиация с 5 ноября запрещает авиакомпании «Якутия» выполнять международные рейсы. Об этом 29 октября сообщается на сайте ведомства.

«Основанием для введения ограничения явились выявленные в ходе проверок нарушения, в числе которых – недостоверные сведения о выполнении директив лётной годности на самолёте Boeing 737-800 и его дальнейшая эксплуатация без технического обслуживания; неустранение в установленные сроки выявленных на воздушных судах неисправностей и другое», – говорится в сообщении Росавиации.

Как считают в ведомстве, именно из-за неудовлетворительного состояния самолетов возникали задержки рейсов, которые к сентябрю достигли почти 20% от всех полетов «Якутии». В Росавиации подчеркнули, что компания успела продать 450 билетов на международные направления до конца года — все деньги за них будут возвращены пассажирам в полном объеме.

Напомним, еще летом 2018-го «Якутия» вырвалась в лидеры по задержкам рейсов. А в октябре компания «прославилась» посадкой лайнера SSJ 100 в Якутске — самолет при приземлении выехал за взлетно-посадочную полосу, пассажирам и членам экипажа пришлось эвакуироваться по надувному трапу.

В Росавиации подчеркнули, что основной владелец авиакомпании (Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) «проводит корректирующие мероприятия». Так, в «Якутии» поменяли гендиректора — вместо Ольги Федоровой пост занял создатель лоукостера «Добролет» Владимир Горбунов. Он уже уволил большую часть топ-менеджеров компании. Кроме того, под его руководством компания должна сосредоточиться на полетах по Якутии и межрегиональных перевозках в дальневосточном регионе.