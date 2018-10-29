Четыре сотни Анюкова и три очка «Зенита». Петербург укрепляет отрыв

Очередные три очка при не самой впечатляющей игре, 400-й матч Александра Анюкова за «Зенит» и судорога Евгения Чернова: отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о 9-й победе «Зенита» в этом сезоне. Победе, добытой на берегах Волги.

Вячеслав Евдокимов, фото с сайта fc-zenit.ru

Самарские «Крылья» уже который раз проводят скромный сезон в элите российского футбола. Футбольный год команда начинала под руководством Андрея Тихонова, который когда-то заканчивал свою карьеру игрока именно в «Крыльях». Дела у экс-спартаковца откровенно не заладились: после возвращения из ФНЛ самарский клуб прочно обосновался на дне турнирной таблицы, и единственной историей, которой запомнился Тихонов на посту главного тренера «Крыльев», стала заочная перепалка с главой департамента судейства и инспектирования РФС Александром Егоровым в конце августа.

Тогда Егоров эмоционально отреагировал на слова Тихонова о судействе в матче самарского клуба с «Енисеем» и даже на наличие в составе «Крыльев» сына Андрея Михаила. Легенда «Спартака» ответил предельно жестко: «Хочется сказать о бревне в глазу… В семью лезть не надо. Семья — это святое. А то бревно из глаза можно достать и засунуть в другое место человеку, который обслуживал игру». Несмотря на огненные послематчевые комментарии, Тихонова 5 октября отправили в отставку.

Команду возглавил Миодраг Божович. Божович, самый высокий футбольный тренер в мире, давно работает в российском футболе. Черногорский специалист — рекордсмен, самарский клуб в его карьере седьмой в российской элите. За 10 лет Божович успел поработать в «Амкаре», «Москве», «Динамо», «Ростове», «Локомотиве», «Арсенале». К слову, именно в «Ростове» Божовича Артем Дзюба выиграл своей первый клубный трофей — Кубок России 2013-2014 и именно Божович прошлой весной в Туле помог Артему перезапустить карьеру, вернуться в сборную России, с которой нынешний капитан главной команды страны добился на домашнем чемпионате мира невероятных результатов.

Сергей Семак продолжил изводить болельщиков вариациями на тему стартового состава. В Самаре на поле опять вышла новая линия обороны: Бранислав Иванович обосновался на правом фланге, слева опять вышел Чернов (воспитанник томского футбола пропускал матч Лиги Европы против «Бордо» – он не был внесен в заявку «Зенита» на этот турнир), а пару центральных защитников опять составили Луиш Нету и восстановившийся от травмы Эммануэль Маммана. В опорной зоне в пару к Леандро Паредесу вышел Клаудио Маркизио, группа атаки – Александр Ерохин, Роберт Мак и двужильные Далер Кузяев с Дзюбой.

Опытный тренер Божович - а поиграть-потренировать он успел и в Японии, и на Кипре — понимал важность игры против «Зенита» для ряда игроков, поэтому в стартовом составе «Крыльев» вышли аж пятеро футболистов, имеющих непосредственное отношение к команде из самого северного города-миллионера: Максим Каннуников, Сергей Корниленко, Сергей Ткачук, Евгений Башкиров и Йоан Молло. Есть старая футбольная шутка: долг каждого профессионального футболиста — забить своей бывшей команде. Дебют матч однозначно остался за самарцами: с подачи Молло Ткачук опасно бил на 16 минуте, а до того удар по воротам Андрея Лунева успел нанести Аугустин Рохель. «Зенит» втягивался в матч неспешно, но первый удар в створ ворот нанесли футболисты петербургского клуба: не самую стремительную контратаку разогнал передачей Дзюба, Паредес замешкался на подходах к штрафной площади Сергея Рыжикова и неожиданно пробил. Удар в дальний угол оказался точным: 1:0.

Футболисты «Крыльев» не сбавили скоростей и во втором тайме: в перекладину из убойной позиции пробил Каннуников (вспоминаем тезис про бывшую). Тем не менее «Зенит» умудрился в привычном уже энергосберегающем режиме заработать 3 очка на выезде. Заканчивал матч петербургский клуб в большинстве: за вторую желтую карточку был удален уругваец Рохель. Под занавес матча Семак принял важное решение с точки зрения кармы и выпустил на замену на поле «Самара арены» футболиста, олицетворяющего самарский футбол: Александр Анюков когда-то был главным амбассадором «Крыльев» и в нынешнем «Зените» выполняет важную функцию. Иванович после этой замены по традиции передал капитанскую повязку игроку, которого до матча разрывали на автографы. Этот матч стал для Анюкова 400-м в футболке со стрелкой. Только вдумайтесь — четыре сотни игр за одну команду. В новейшей истории петербургского клуба 400 матчей за «Зенит» пробивал только собственный воспитанник Вячеслав Малафеев. После матча Анюков был суров на оценки: «Хозяева играли лучше, мы играли плохо. Думаю, все это видели. Но три очка мы взяли, слава богу. Будем готовиться к следующей игре».

Семак с капитаном спорить не стал: «Начали мы плохо, потому что ошибались в простых ситуациях. Допускали больше обычного ошибки после стандартов, позволяли сопернику создавать моменты после стандартов, что нам обычно несвойственно. Повлиял забитый мяч. Начали неважно, к тому же забили — в таком ключе и продолжался матч. Сыграли ниже своих возможностей, но самое важное, что взяли три очка, учитывая сложный календарь: много выездных матчей, многие игроки далеко не в оптимальной форме. Будем анализировать и готовиться к следующим играм». Про самарское прошлое и выход Анюкова на поле Семак ответил следующее: «В «Зенит» не берут по территориальному признаку. Что касается Саши, то я говорил, что он много пропустил. Постепенно вводим его. По его отношению и состоянию он готов играть в «Зените». Чернов почувствовал судорогу, Саша вышел и сыграл очень хорошо. Появление Анюкова было плановым – мы в любом случае готовили его к выходу, но замена получилась форс-мажорная и на другую позицию».

Миодраг Божович после матча дипломатично отметил, что хотя бы одно очко «Крылья» заслужили. «Зенит», несмотря на победу «Краснодара» над ЦСКА, сохранил первое место в турнирной таблице с отрывом в 6 очков от второго места. Следующую игру «Зенит» проведет уже в четверг, против «Ростова» Валерия Карпина.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"