Семак: Сыграли ниже своих возможностей, но самое важное, что взяли три очка

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в понедельник, 29 октября, в Самаре. Петербургская команда выиграла со счетом 1:0.

«Начали мы плохо, потому что ошибались в простых ситуациях. Допускали больше обычного ошибки после стандартов, позволяли сопернику создавать моменты после стандартов, что нам обычно несвойственно. Повлиял забитый мяч. Начали неважно, к тому же забили — в таком ключе и продолжался матч. Сыграли ниже своих возможностей, но самое важное, что взяли три очка, учитывая сложный календарь: много выездных матчей, многие игроки далеко не в оптимальной форме. Будем анализировать и готовиться к следующим играм», – заявил главный тренер «Зенита».

По словам Семака, команда действовала нервозно, потому что игроки ошибались в простых ситуациях.

«Счет скользкий, если бы забили второй мяч — успокоились бы и стало проще. Игра нервная, много потерь мяча в простых ситуациях», – подчеркнул главный тренер «Зенита».

Благодаря этой победе петербургский клуб сохранил отрыв от ближайшего конкурента в шесть очков и продолжил лидировать в чемпионате. Следующий матч сине-бело-голубые проведут в Кубке России против «Ростова» 1 ноября в Ростове-на-Дону.