Происшествия
Дым из туалета помешал суду наказывать сочувствующих фигурантам дел «Сети» и «Нового величия»
Деятельность Московского районного суда приостановлена вечером 29 октября. Из-за дымящейся туалетной урны на улицу вывели судей, их помощников, фигурантов дел и зрителей.
О происшествии на Московском проспекте, 129, «Фонтанке» рассказали очевидцы: «Сильное задымление, приставы пытались потушить». В пресс-службе МЧС подтвердили информацию о вызове и пояснили, что в здании сработала сигнализация. Позже в женском туалете нашли окутанную дымом урну. Возможной причиной тления считают сигаретный окурок.
В объединённой пресс-службе судов Петербурга уточнили, что дым из уборной проник в находящийся по соседству кабинет судьи. Объявили эвакуацию. Сейчас помещения проветриваются, а затем процесс судопроизводства будет восстановлен.
В понедельник, 29 октября, в Московском суде рассматривают административные протоколы участников воскресной акции поддержки фигурантов уголовных дел по экстремистским и террористическим статьям, получившим названия дело «Сети» и дело «Нового величия». Полиция задержала около 40 человек. В защиту активистов выступили петербургские омбудсмены.
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Справка:
Участников «Нового величия» обвиняют в создании экстремистского сообщества. Организация якобы намеревалась участвовать в «народных восстаниях, революционных действиях, в столкновениях с представителями действующего в России режима». Почти всю информацию следствию предоставил некий Руслан Д. Многие считают его сотрудником спецслужб, который специально внедрился в движение и помог ему «заработать» статью.
Фигуранты дела «Сети» обвиняются в участии в террористическом сообществе. ФСБ считает, что 11 участников организации из Пензы, Москвы, Петербурга и Белоруссии якобы готовились к началу волнений в стране. Фигурантам дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.