Дым из туалета помешал суду наказывать сочувствующих фигурантам дел «Сети» и «Нового величия»

Деятельность Московского районного суда приостановлена вечером 29 октября. Из-за дымящейся туалетной урны на улицу вывели судей, их помощников, фигурантов дел и зрителей.

О происшествии на Московском проспекте, 129, «Фонтанке» рассказали очевидцы: «Сильное задымление, приставы пытались потушить». В пресс-службе МЧС подтвердили информацию о вызове и пояснили, что в здании сработала сигнализация. Позже в женском туалете нашли окутанную дымом урну. Возможной причиной тления считают сигаретный окурок.

В объединённой пресс-службе судов Петербурга уточнили, что дым из уборной проник в находящийся по соседству кабинет судьи. Объявили эвакуацию. Сейчас помещения проветриваются, а затем процесс судопроизводства будет восстановлен.

В понедельник, 29 октября, в Московском суде рассматривают административные протоколы участников воскресной акции поддержки фигурантов уголовных дел по экстремистским и террористическим статьям, получившим названия дело «Сети» и дело «Нового величия». Полиция задержала около 40 человек. В защиту активистов выступили петербургские омбудсмены.