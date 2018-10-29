Паредес принес "Зениту" победу над "Крыльями Cоветов"

В пользу футбольного клуба "Зенит" завершился матч 12 тура чемпионата Российской премьер-лиги против "Крыльев Советов" в понедельник, 29 октября, в Самаре. Игра закончилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал полузащитник "Зенита" Леандро Паредес, отличившийся на 22-й минуте.

На 90 минуте встречи защитник самарцев Агустин Рохель получил вторую жёлтую карточку и был удален с поля. Благодаря этой победе петербургский клуб сохранил отрыв от ближайшего конкурента в шесть очков и продолжил лидировать в чемпионате. Следующий матч сине-бело-голубые проведут в Кубке России против "Ростова" 1 ноября в Ростове-на-Дону.