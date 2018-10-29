Или в брак не по любви, или - в монастырь. В петербургской гимназии провели православный урок о семье и замужестве

Петербургские школьники терпели две недели и, наконец, рассказали: в немецкой гимназии их насильно отправили учить азы православия, а еще слушать, что женщина должна не блудить до брака и рожать после него.

Александр Рощин/Интерпресс

Сообщения в соцсетях о православном уроке в 41 гимназии появились 28 октября. Анонимный блогер, представившийся школьником, пожаловался на многочасовые добровольно-принудительные лекции по православию.

В актовом зале 41 гимназии, куда детей якобы насильно отправили слушать священников, царила атмосфера психологического давления, утверждает блогер. «Мы узнали, что в насилии всегда виновата жертва (спровоцировала), сожительство и секс до брака – грех, а единственная цель в жизни женщины-деторождение», – вспоминает освоенное представившийся учеником. По его словам, попытка сбежать с урока закончилась провально: администрация школы поймала и вернула обратно на православный семинар.

Судя по описанию мероприятия, школьнику пришлось отсидеть на конференции «Наши приоритеты в современном мире», организованной православным клубом «Встреча». Как говорится в паблике 41 гимназии «ВКонтакте», мероприятие посетили ученики 10-х классов. «Цель конференции: помочь молодым людям определиться с первостепенными целями в жизни, выбором жизненного и духовного пути», – цитата из сообщения администрации школы. Никаких упоминаний содержания конференции и прозвучавших на ней рекомендаций нет.

«Фонтанка» задала вопрос о проведении православного урока в 41 гимназии администрации школы, но там заявили, что не видят оснований отвечать журналистам. «На все вопросы будем отвечать только с санкции районной администрации при личной встрече», – сообщила женщина, ответившая по телефону руководства школы, но отказавшаяся представиться. В районной администрации такой порыв приветствовали: в пресс-службе сообщили, что запрещают школам общаться с журналистами напрямую, однако подтвердить или опровергнуть информацию о советах, озвученных священниками детям, не смогли. «У нас не было жалоб от родителей», – сообщили в пресс-службе, затруднившись назвать имена спикеров конференции.

С несколькими учениками, посетившими мероприятие, удалось связаться «Фонтанке». Они не столь однозначны в оценках, как их анонимный однокашник.

«Нас разбили на несколько групп, и группе, в которой была я, рассказывал не священник. Про «в насилии всегда виновата жертва» ничего не успели сказать. Так как я хорошо общаюсь с параллельными классами, то мне эту информацию поведали», – рассказала одна из школьниц.

Другой участник конференции сообщил, что ее проводили вместо уроков, поэтому неудивительно, что ушедших с лекций на них вернули. По словам собеседника «Фонтанки», конференция предполагала несколько разных блоков, в том числе про спорт и профориентацию. «На блоке про семью, конечно, было немного пропаганды такого православного образа жизни, но никак не навязывалось, звучало, как мнение – вот священник так живет и нам советует, но наше дело решать самим», – отметил собеседник. На вопрос о содержании лекции он рассказал, что школьники по итогам написали стихи, которые выступавшему в качестве лектора батюшке будто бы даже понравились:

«В сознанье врезалась идея

Как жизнь свою превознести

Нам б обручиться поскорее

С собою знанья унести.

Семья обидами объята.

Эксперт вопросы все решил.

Под юбку хочется ребята,

Но нам священник запретил».

Школьники подтвердили, что по итогам конференции им раздали брошюры, напечатанные по материалам священника Ильи Шугаева. Фото книжек также публикует анонимный блогер, первым рассказавший про конференцию.

В брошюре – рассуждение о браке и о том, как правильно создавать семью. «У православного христианина два основных выбора — или вступить в брак, или уйти в монастырь. В монастырь из вас, уверен, никто не собирается, поэтому остается только одно — вступить в брак», – говорится в издании.

Кроме того, автор пишет, что вступить в брак по любви невозможно, объясняя тезис тем, что большинство молодых людей неправильно воспринимают это слово. Шугаев сравнивает понятие влюбленность с выбором машины. «Каждому автомобилисту хочется иметь хорошую машину, скажем, 600-ый «Мерседес»», – пишет священник, добавляя, что при этом, что владельцу «мерса» рано или поздно захочется сменить машину, так и мужчине, испытывающему влюбленность, жену. «При настоящей любви своего мужа или свою жену необходимо любить только за то, что он твой или она твоя... Когда муж приходит с работы усталый и раздраженный, жена должна проглотить обидные слова, вырвавшиеся в ее адрес. Если жена пришла с работы уставшая, то муж должен спокойно пойти на кухню, вымыть посуду или постирать белье», – пишет автор.

В другой главе Шугаев напоминает о телегонии – теории, адептом которой является и уполномоченная по правам ребенка РФ Анна Кузнецова. «Сейчас уже появляются научные объяснения того, как гены партнера могут внедряться в генетическую систему женщины. Исследования показали, что женщина, даже не забеременев, будет нести в себе яйцеклетки, в которые будут встроены цепочки ДНК всех ее предыдущих половых партнеров, и она может передать своему будущему потомству их гены наряду с генами отца ребенка». Поэтому близость до брака и не желательна, делает вывод автор, заодно снова вспоминая сравнение с покупкой машины: «Иди в загс, „заплати« своим обещанием верности, получи свидетельство о браке („чек«), а потом имей близость».

«Фонтанка» отыскала священника, который, по рассказам школьников, вел лекции в 41 школе. Им оказался иерей Дионисий Вихров, священник храма в Колпино. Ранее он попадал в новости, как участник ДТП, тогда же «Фонтанка» отмечала, что Вихров отчислен из духовной академии за систематическую неуспеваемость и несдачу своевременно экзаменов кандидатского минимума. Теперь же отец Дионисий поправил корреспондента: отчислили его из аспирантуры, но, несмотря на это, он в течение трех лет был преподавателем в Хабаровской духовной семинарии. Священник подтвердил свое участие в конференции, однако не вспомнил, чтобы говорил о деторождении как цели женщины, или же оправдывал насилие. «Вы поймите, эти конференции проходят по всему городу, все лекции выверены и согласованы с комитетом по образованию, они уже показали огромный положительный опыт. Что касается сожительства до брака, то церковь действительно считает это грехом, что не секрет», – рассказал он. По словам Дионисия, брошюры школьникам раздавались для того, чтобы детям было легче разобраться в духовных вопросах.

Интересно, что это уже не первая нравоучительная лекция в 41 гимназии. В начале этого года «Фонтанка» рассказала, как учительница немецкого языка на уроке с пятиклассниками обсуждала вред мастурбации. «Мальчиков за причинные места и член не трогать. И мастурбировать в школе не нужно. Понятно?» — говорила педагог ученикам. Тех, кто ослушается, учитель немецкого обещала «бить ремнем», потому что ей «все равно никто ничего не сделает», или применить китайское наказание, когда «заключенным капельку воды на голову капали каждый час».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»