«Фонтанка» за 60 секунд — 29 октября

В комитете по градостроительству и архитектуре — выставка хотелок скульпторов и архитекторов. Такого разгула малых форм город не помнит со времен своего 300-летия. Петра Первого, например, рекомендуется слепить размером с Колосса Родосского, распилить на части и утопить в Неве. Потому что Петр — это такая Атлантида. На этом фоне бронзовая белочка, которая должна прийти в гости к дедушке Крылову, выглядит как вариант нормы.

Петербургские застройщики попали в зависимость от страховщика-монополиста. Но отвечать за все будут, конечно, покупатели квартир, и, как всегда, рублем.

Физики объяснили, что такое смерть с точки зрения науки и куда все девается после нее. А еще они допускают, что некоторые процессы, характерные для нашего мозга, происходят не у человека в голове, а где-то в другом месте. В квантовом «облаке».

Первые заморозки обернулись страшными авариями. На ЗСД погибли восемь человек, один в больнице и один за решёткой. Грузовик перелетел через ограждение и снес автобус, возвращавшийся из Финляндии. В месте, где все произошло, даже не нашлось сигнала мобильной связи, чтобы вызвать помощь.

Электронные дневники петербургских школьников в первый день каникул устроили праздник непослушания и тотальную путаницу. Мальчик-первоклашка стал девочкой-семиклассницей из другого района, отличник – двоечником. Смешались в кучу кони, люди.

Самые осторожные автовладельцы в первый снегопад оставили автомобили дома. Неосторожные показали чудеса автоджигитовки.

Если пришлось остановиться на КАДе, сразу убегайте за ограждение. Никогда не знаешь, что летит следом за тобой, — и видео наших читателей это подтверждает.