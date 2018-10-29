Смольный готов потратить на один новый трамвай 95 млн рублей

Петербургские власти собираются приобрести новый трамвай и готовы выложить за него 95 млн рублей. Победителя аукциона выберут 19 ноября. У будущего подрядчика будет время лишь до 10 декабря, чтобы поставить подвижной состав. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию к контракту, трамвайный вагон должен быть не более 28 метров в длину и не более 2,65 метра в ширину. Туда должно помещаться не менее 170 человек, правда, сесть смогут только 50. Вагон должен быть оснащен Wi-Fi-роутером, USB-разъемами, а также розетками для зарядки мобильных устройств. Максимальная скорость, с которой трамвай сможет рассекать улицы Петербурга, составляет не менее 75 км/час.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о неудачной попытке Смольного купить трамвай: в начале июля Смольный заключил контракт на 94 млн рублей с ООО «ГИД» на поставку подвижного состава производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. По условиям техзадания вагон должен был быть без пробега. Однако, как выяснила «Фонтанка», до того, как прибыть в Петербург, вагон несколько месяцев колесил по Самаре. Эта информация подтвердилась на предварительной проверке в ГУП «Горэлектротранс». Впоследствии компания-поставщик в одностороннем порядке отказалась продавать властям Петербурга подержанный вагон.