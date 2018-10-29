В США перехватили еще одну подозрительную посылку для редакции CNN

Подозрительную посылку, отправленную на адрес CNN, перехватили в Атланте. Об этом 29 октября сообщается в твиттере телекомпании.

В заявлении президента Джеффа Цукера говорится, что опасное послание обнаружили в почтовом отделении утром. При этом отмечается, что почта для телекомпании проходит тщательную проверку. Поэтому пакет не мог бы повлиять на работу CNN, если бы его не заметили на почте.

По подсчётам The Washington Post, если внутри окажется взрывное устройство, то этот случай станет 15-м в череде отправленных взрывоопасных посылок.

Подозреваемого в массовой рассылке бомб задержали 26 октября в городе Плантейшен на юге Флориды. По мнению полиции, именно он отправлял посылки со взрывными устройствами в Белый дом, резиденцию Трампа, офис Барака Обамы, редакцию CNN и по другим адресам.