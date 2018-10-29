Вице-премьер Козак призвал нефтяников проявить альтруизм, чтобы сдержать цены на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак призвал нефтяные компании проявить альтруизм и продавать топливо независимым АЗС по тем же ценам, что и своим дочерним предприятиям. Об этом сообщают 29 октября «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс».

По словам чиновника, присутствовавшие на совещании в правительстве представители нефтяных компаний согласились с этим предложением. Чтобы побудить других игроков тоже проявлять альтруизм, правительство может ввести процедуру лицензирования нефтепродуктов. Но окончательное решение по этому вопросу не принято, отметил вице-премьер.

В пользу заградительных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов 29 октября высказался премьер-министр Дмитрий Медведев. Он пообещал прибегнуть к такой мере, если цены на бензин продолжат расти.

Дмитрий Козак оценил вероятность введения заградительных пошлин как высокую и добавил, что это может случиться на следующей неделе.

С начала года бензин подорожал на 9%, дизельное топливо — на 10,3%. На последнем совещании в правительстве нефтяники сообщили правительству о необходимости поднять цены на топливо еще на 4–5 рублей за литр. Свою просьбу участники рынка обосновали опережающим ростом оптовых цен, а также желанием не допустить резкого скачка стоимости в 2019 году, когда поднимутся акцизы и НДС.