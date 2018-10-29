Партию наркотиков со знаком евро и крестом тормознула ГИБДД на подъезде к речке Таракановке

Сотрудники дорожной полиции Петербурга задержали трубопроводчика и его товарища из Карелии с полутора килограммами плотного наркотика на продажу. На брусках был размещен лейбл изготовителя. Новый год дилеры-неудачники проведут в изоляторе.

По информации «Фонтанки», вечером 28 октября полицейским следствием УМВД Кировского района возбуждено уголовное дело по статье 228.4 УК («незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере») в отношении 31-летнего и 45-летнего жителей Петербурга.

Задержали мужчин накануне около четырёх часов дня у дома № 3 по улице Калинина рядом с мостом через речку Таракановку. В рамках профилактической операции сотрудники ГИБДД по Кировскому району остановили автомобиль Nissan Almera с петербургскими номерами. Мужчина постарше находился за рулём. А младший во время личного досмотра добровольно вытащил из наплечной сумки 10 брусков вещества плотной консистенции коричневого цвета. Часть из них была обмотана целлофаном. Экспертиза показала, что это наркотик растительного происхождения общим весом 1,5 килограмма.

Любопытно, что на каждом бруске были изображены шестиконечный крест и знак евро. По словам сотрудников полиции, это так называемый лейбл производителя. Такая маркировка уже встречалась сотрудникам полиции в московском регионе и в Сибири.

Про водителя известно, что он родом из Карелии, а пассажир – из Северодвинска. Последний работает трубопроводчиком на судостроительном заводе. Примечательно, что оба живут на улице Маршала Казакова, но в разных домах.

Подозреваемые помещены судом под стражу на три месяца.