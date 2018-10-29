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Общество
29.10.2018 18:56
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Петербургский штаб Навального связал место жительства чиновницы Минкульта с контрактом на достройку Театра Европы фирмой Бориса Ротенберга

Петербургский штаб Алексея Навального 29 октября выпустил расследование о недвижимости, принадлежащей миллиардеру Борису Ротенбергу, в Токсово. Активисты убеждены, что бизнесмен не случайно сдал в аренду землю вместе с домом чиновнице Минкульта.

Предметом изучения активистов петербургского штаба Навального стали участки в Токсово, расположенные недалеко от озера Хепоярви. В частности, их заинтересовала земля, непосредственно прилегающая к озеру, отгороженная от него так, что перекрывает для обычных граждан береговую линию. Участок площадью почти 13 тысяч квадратных метров, имеющий, как пишут активисты, среднерыночную цену около 136 миллионов рублей, принадлежит бизнесмену Борису Ротенбергу. Коттедж, расположенный на нем, сторонники Навального оценить не смогли, не обнаружив его поставленным на кадастровый учет. 

Как ранее писали СМИ, участок был сдан в аренду  Наталье Волынской, замдиректора проектного института «Ленпроектреставрация», а после — главе Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта РФ. Как посчитали активисты, заключенный в 2017 году контракт стоимостью более 2 млрд рублей на достройку Театра Европы между ведомством Волынской и компанией Бориса Ротенберга мог быть не случайным. Активисты увидели связь победы компании Ротенберга на конкурсе и места жительства главы дирекции Минкульта.

«Есть все основания предполагать, что Ротенберг попросту дал Волынской взятку в виде недвижимости в Токсово», – говорится в расследовании сторонников Навального.

Они также заметили, что на карте Росреестра теперь земельный участок Ротенберга захватывает не часть, а всю акваторию озера, хотя никаких изменений в границах и площади участка в официальных выписках не произошло.

Также сторонники Навального узнали, что Борис Ротенберг приобрел в 2015 году еще один участок — напротив того, что сдан Волынской. «Фонтанка» направила запросы о комментарии Ротенбергу и Волынской, ответ на них пока не получен.

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