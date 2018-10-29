В Петербурге врачи помогают бездомным. В планах – создание «социального патруля»

В Петербурге более 30 врачей и студентов помогают бездомным. Они оказывают помощь обездоленным людям на улицах и в приютах.

Создал благотворительную больницу анестезиолог-реаниматолог Сергей Иевков, пишет АСИ. По словам врача, в государственной больнице он постоянно сталкивался с дискриминацией по «бумажному признаку» по отношению к мигрантам и бездомным и решил организовать медицинскую службу, доступную жителям улиц. Идея пришлась по душе многим коллегам Иевкова – сегодня в благотворительной больнице работает около 30 волонтеров.

«Если у тебя нет полиса и других документов, то системе все равно, где и что у тебя болит. Она тебя просто не замечает. А у нас в Больничке, как мы ее ласково называем, есть идея, что человеку не должно быть голодно, холодно и больно», — говорит Сергей Иевков.

Врачи тесно сотрудничают с благотворительной организацией «Ночлежка»: регулярно проводят консультации и осмотры пациентов на рейсах «Ночного автобуса», в пунктах обогрева и в приюте на Боровой улице. Также волонтеры оказывают медицинскую помощь в приюте Мальтийской службы помощи и на улицах города, в заброшенных домах и садоводствах.

По мере возможности приглашаются врачи узкой специализации. Также в проекте участвуют автоволонтеры, переводчики, психологи, журналисты, фотографы. Только в сентябре команда проекта помогла 313 бездомным.

В планах команды благотворительной больницы создание системы по типу московского «Социального патруля». Но, по мнению врачей, такой проект должен поддерживаться на уровне государства. Сейчас организаторы благотворительной больницы озадачились поиском финансирования для создания стационарного пункта, куда бездомный человек может обратиться за медицинской помощью, и на запуск мобильных бригад.