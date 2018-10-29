В Петербург едет современный танец из Финляндии. Зрители увидят «Дрянь» и «Каренину»

Органиаторы международного фестиваля Open Dance продолжают знакомить петербуржцев с национальными школами современного танца, и вслед за спектаклями из Израиля привозят в Петербург две постановки из Финляндии.

В рамках проекта Look&Dance Finland 1 декабря на Новой сцене Александринского театра представят спектакль Сусанны Лейнонен «Дрянь», премьера которого состоялась в сентябре 2018 года. В основу постановки легла крайне актуальная тема: предубеждения и ограничения, связанные с нашими телами, и посягательства на них. Режиссёр предлагает зрителю интерпретацию реальности без прикрас, где зло живёт как в структуре общества, так и в самих людях. Постановки Лейнонен отличаются отточенными движениями и технически сложной хореографией. В «Дряни» доведённое до совершенства тело становится машиной, которая растягивается, изгибается и скрипит, чтобы полностью реализовать свой потенциал.

Nasty: trailer from Susanna Leinonen Company on Vimeo.

Компания «Каари и Рони Мартин» приглашает 2 декабря разделить трапезу за праздничным столом графа Каренина.

«Оркестр Судного дня играет последний вальс под блеском хрустальных люстр. Ледяные скульптуры тают на подносах. Медведь танцует. Любовь не будет нашей спасительной благодатью», – говорится в описании спектакля.

Anna Karenina Trailer Pannuhalli from Compañía Kaari & Roni Martin on Vimeo.