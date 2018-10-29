В Нижнем Новгороде прокуратура отменила пять концертов. Подростков уберегли от Монеточки и Элджея

После проверки прокуратуры в Нижнем Новгороде отменили пять концертов. В песнях популярных исполнителей услышали нецензурную брань, что не согласуется с установленным возрастным ограничением 12+.

Как пишет издание «Время Н» 29 октября, не состоятся в назначенные даты выступления Монеточки, Элджея, Jah Khalib, Ганвеста и Matrang. Концерты должны были пройти в зале MILO.

В пресс-службе прокуратуры Нижегородской области пояснили, что «соответствующая информационная продукция предназначена для лиц старше 12 либо 16 лет».

«Вместе с тем по результатам проверки установлено, что фактически на мероприятиях исполнены композиции, содержащие нецензурную брань, а также иную запрещенную для распространения среди детей информацию, в том числе способную вызвать у них желание употребить алкоголь и запрещенные вещества, а также совершить действия, представляющие угрозу их жизни и здоровью либо жизни и здоровью окружающих», — отметили в ведомстве.

Данное нарушение послужило основанием для возбуждения административного дела в отношении организаторов по ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ (нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию).

Ранее «Коммерсант» сообщал, что с просьбой провести проверку в прокуратуру и полицию обратилось министерство образования региона по жалобе родителей. Всего предлагалось запретить около 20 выступлений. Подозрение вызвали песни Монеточки, Элджея, Face, Хаски.