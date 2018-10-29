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Бизнес
29.10.2018 18:28
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Российские компании выбирают британское правосудие. ВТБ собирается судиться с Дерипаской в Лондоне

Банк ВТБ направил в Высокий суд британской столицы иск к холдингу Олега Дерипаски «Базовый элемент». Об этом 29 октября сообщает The Times.

По данным издания, ВТБ требует 103 миллиона фунтов стерлингов от подконтрольной российскому бизнесмену компании за якобы имевшее место нарушение обязательств при предоставлении гарантий по выданным кредитам. 

Британское издание указывает, что речь идет о деньгах, выделенных российским компаниям «Трансстрой-СПб» и «Нитар». ВТБ ранее требовал от «Базового элемента» выплаты задолженности и процентов, однако ничего не получил. Согласно заявлению, «Трансстрой-СПб» в данный момент является банкротом.

В «Базовом элементе» в комментарии РБК заявили, что им необходимо изучить материалы дела. В ВТБ пока никак не прокомментировали эту информацию. 

Российским бизнесменам не впервой судиться в Соединенном Королевстве. Так, пожалуй, самым громким процессом стали состоявшиеся в 2012 году в Лондоне судебные разбирательства между Романом Абрамовичем и Борисом Березовским. Выиграл тот суд Абрамович — Березовский не смог доказать, что был фактическим владельцем акций «Сибнефти», а не просто «крышей», как утверждал Абрамович. Олегу Дерипаске также не привыкать судиться в Лондоне. Так, в 2017 году Forbes рассказал о его разбирательстве с экс-главой Внешэкономбанка Владимиром Чернухиным.

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