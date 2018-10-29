Дело о взятках в Фонде имущества Петербурга передано в суд. Названы суммы «отступных» для покупки недвижимости в центре города

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело бывших сотрудников городского Фонда имущества, обвиненных в получении взятки, посредничестве и легализации преступных доходов.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 29 октября, заместитель генерального директора Фонда имущества Илья Жинкин в феврале 2018 года потребовал от представителей коммерческих структур взятки 800 тысяч и 725 тысяч рублей за беспрепятственное оформление купли-продажи нежилого здания на 1-й Советской улице и помещения на Невском проспекте. Его предполагаемыми посредниками в теневых переговорах с бизнесом выступили замдиректора казенного учреждения «Имущество» Александр Иванов и петербуржец Сергей Солопов, приезжавший на встречи и получавший деньги. 13 февраля ему вручили 910 тысяч рублей для дальнейшей передачи чиновникам, а 15-го — 700 тысяч рублей и тысячу долларов. В ресторане «Хочу харчо» на Садовой улице его и Иванова задержали.

Иванова и Солопова обвинили в посредничестве во взяточничестве. Они признают вину, уточнили в объединенной пресс-службе судов. Жинкину вменили получение взятки в особо крупном размере, он отрицает обвинение.