Минтранс предлагает снизить цены на проезд в общественном транспорте в непопулярное время

Разграничить тарифы на проезд в общественном транспорте в различное время суток предлагает регионам Министерство транспорта России. Перемещение по городу во внепиковые часы может стать дешевле. Такие меры планируется ввести в рамках проекта стратегии развития автомобильного и городского наземного электрического транспорта на период до 2030 года, говорится в сообщении ведомства 29 октября.

«Речь идет о предоставлении скидок на проезд в общественном транспорте в так называемые внепиковые периоды времени, а не о повышении тарифов в часы пик», — подчеркнули в Минтрансе.

По информации ведомства, подобная практика работает в ряде европейских городов. Например, в Гамбурге стоимость месячного проездного билета, запрещающего поездки в утренний час пик, более чем на четверть (на 27%) ниже, чем полноценного проездного.

В Минтрансе считают, что дифференциация тарифов поможет региональным властям более эффективно влиять на соотношение использования личного и общественного транспорта на дорогах.