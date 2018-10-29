Для повышения показателей работы ленивые полицейские закладывали бомбы в Калининграде

В Калининграде будут судить бывших оперативников по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Они обвиняются в закладке самодельных бомб.

Как сообщает СУ СК Калининградской области 29 октября, двое полицейских не желали исполнять возложенные на них обязанности по выявлению преступлений и решили искусственно завысить показатели работы.

«С 1 марта по 13 сентября 2017 года они осуществляли закладки незаконно приобретенных ими боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в различных частях Калининграда», – уточняют в следствии.

Для раскрытия «преступлений» нужны были подозреваемые. На их роль якобы подыскивались маргиналы, которых под предлогом бесплатно «выпить и закусить» приводили к местам закладок, где их задерживали.

«В результате преступных действий экс-полицейских и их пособников к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия были привлечены 14 граждан», – заявляют в СУ СК.

Обвиняемым вменили превышение должностных полномочий, незаконный оборот оружия и взрывчатки и покушение на мошенничество. По версии следствия, они пытались заработать на добровольной сдаче запрещенных к обороту предметов, в сентябре 2017 года вручив подставной женщине сумки с взрывчатыми веществами общей массой 33 килограмма и отправив ее сдавать «находку» в отдел полиции за 337 тысяч рублей.

Дело бывших полицейских передано в суд.