«Дело будет объемным»: В Петербурге начался судебный процесс о реконструкции Русского музея

В Петербурге Куйбышевский райсуд провёл первое заседание по делу о реконструкции в Михайловском дворце Русского музея. Судья Ирина Воробьева 29 октября объединила два иска, касающиеся этих работ, в одно производство и скорректировала список заинтересованных лиц. Из него исключили управление Минкультуры по Северо-Западному федеральному округу, передаёт 29 октября журналист «Фонтанки».

Основным вопросом, который обсуждался в суде, стал список документов, который должен будет предоставить в суд ответчик — комитет по охране памятников (КГИОП). Истцы, обозреватель журнала «Город 812» Михаил Золотоносов и сотрудники Русского музея Ирина Шалина и Надежда Пивоварова, истребовали заверенные копии проекта реконструкции (его объем составляет 40 томов). Заявителей, в частности, интересовали поэтажные планы и вертикальные разрезы объекта. Однако Ирина Воробьева сочла, что на настоящем этапе достаточно будет пояснительной записки, архитектурных и объемно-пространственных решений.

Михаил Золотоносов также поставил перед судом вопрос о применении мер предварительной защиты. Как пояснил «Фонтанке» сам журналист, речь идёт о том, чтобы не выдавать Русскому музею разрешение на строительство (впрочем, представитель КГИОП в суде подчеркнула, что ГРМ такового не запрашивал), и о том, чтобы приостановить передислокацию музейных предметов. Календарный план переезда в преддверии реконструкции подписал глава музея Владимир Гусев. Однако, как отмечает сам Золотоносов, эти работы пока ещё не начинались, хотя их планировалось завершить до 1 ноября.

Ирина Воробьёва отметила, что решит вопрос о мерах предварительной защиты «единолично» в течение недели. «Дело будет объемным», — предупредила судья.

Следующее заседание назначено на 11 декабря.

Напомним, Михаил Золотоносов и сотрудники Русского музея подали в суд два иска, касающихся грядущей реконструкции в Михайловском дворце. В первом заявлении оспаривался предмет охраны памятника, утверждённый КГИОП в конце 2016 года. Во втором иске речь шла о проекте реконструкции, подписанном этим же ведомством в 2017-м. Как полагают заявители, реализация проекта может привести к «уничтожению исторических охраняемых интерьеров, созданных по рисункам Росси» (цитата по «Новой газете»), в частности, из-за работ изменится облик фасадов, а в стенах Михайловского дворца появятся проломы.