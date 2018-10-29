«Много-много коробочек»: пермяк собрал точную копию раритетного Lotus Seven, получая детали почтой

Конструктор-любитель из Перми Анатолий Сенокосов собрал точную реплику британского гоночного автомобиля середины прошлого века. На воссоздание родстера Lotus Seven у мужчины ушло семь лет.

Двухместный спортивный автомобиль Lotus Seven с открытым верхом выпускался с 1957 по 1972 годы. Он был создан как самое доступное авто для участия в Британских клубных гонках и продавался по цене 1250 долларов за полный комплект. Первые машины серии оснащались 40-сильным двигателем Ford и 3-ступенчатой коробкой передач, имели пространственную раму, неразрезной задний мост и независимую переднюю подвеску.

Как рассказал Сенокосов телекомпании «Рифей-Пермь», свою реплику он оснастил 1,7-литровым мотором от классических «Жигулей», доработав впускной и выпускной коллектор и выхлопную систему. Сам автомобиль он собрал из так называемого сборочного комплекта.

«Как-то прочитал, что такой автомобиль можно заказать как детский конструктор. Много-много коробочек. Приходили коробки, и из коробок собирали автомобиль. И инструмент какой-то приобретался, и материал какой-то приобретался, и получалось все не с первого раза», – рассказал журналистам Сенокосов, добавив, что в профессиональной среде подобные «самоделки» называют «лакостами».

После окончания производства Lotus продала права на свою машину компании Caterham Cars, которая и сейчас выпускает как комплекты для сборки, так и полностью собранные автомобили под именем Caterham.

Пока что реплика пополнила число экспонатов музея «Ретро-гараж». Чтобы ездить на ней, сначала нужно оформить ее в ГИБДД, а для «результатов индивидуального технического творчества» это не так просто. Основная сложность – получить сертификат соответствия безопасности, отмечает издание.

Видео: YouTube/RifeyTV