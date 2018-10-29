Независимый дизайнер представил, как выглядел бы BMW X7 в виде пикапа

Слухи о том, что BMW может присоединиться к сегменту пикапов, не только вызвали энтузиазм у австралийских дилеров марки, но и вдохновили независимых автомобильных дизайнеров. И хотя дальше слухов дело не зашло, венгерское тюнинг-ателье X-Tomi Design представило свое видение возможной модели.

Дизайнеры представили, как выглядел бы пикап на базе полноразмерного люксового кроссовера BMW X7, который был официально представлен совсем недавно, 17 октября. Рендер опубликован на сайте и в соцсетях ателье.

В начале 2018 года пошли слухи о том, что баварский автопроизводитель может выпустить свой первый пикап. Австралийские дилеры BMW выразили готовность увидеть новинку на местном рынке, где она могла бы стать конкурентом новенькому Mercedes-Benz X-Class. Отметим, что на пикапы приходится около 15% продаж авто на континенте.

Однако в начале октября в BMW опровергли такую возможность, заявив, что рынок премиум-пикапов слишком мал, и выпуск такой модели мог бы как-то оправдаться только в Австралии и Северной Америке, пишет Yahoo News.

Производство кроссовера BMW X7 стартовало в конце лета 2018 года на заводе марки в Штатах. Мировая премьера будущего конкурента Range Rover и Mercedes-Benz GLS запланирована на ноябрьское автошоу в Лос-Анджелесе. В России же новинка появится в начале марта 2019 года.