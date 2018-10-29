Петербургская погода благоволит "жестянщикам". Водителей предупреждают о гололедице

Несмотря на то что «дня жестянщика» 29 октября после выпавшего снега не случилось, петербургским автомобилистам не стоит расслабляться. Природа даст им ещё один шанс уже через несколько часов. А потом ещё и ещё.

Во вторник, 30 октября, ночью и утром на дорогах ожидается гололедица, предупреждает ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на прогноз синоптиков.

Снегопадов пока быть не должно. На карте «Яндекс.Погоды» видно, как далеко от нас тучи. А вот на температурных качелях «покачаемся»: ночью в городе будет минус 2 – 4, днём плюс 1 – 3 градуса. Ветер восточный, юго-восточный, ночью 2 – 7 м/с, днем – 6 – 11 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.

Кстати, нынешний минус 1 градус, по данным «Яндекса», ощущается как минус 7.

В области 30 октября будет до минус 13 (в восточных районах), возможен слабый туман, 31 октября – до минус семи, а 1 ноября – ноль. К гололедице надо быть готовыми в течение всего этого времени.

Спасатели и ГИБДД напоминают водителям «зимние правила»:

избегайте резких торможений,

выбирайте скорость движения, исходя из погодных условий и дорожной ситуации,

держите в потоке увеличенную дистанцию и боковой интервал;

заранее предупреждайте других участников дорожного движения о манёврах,

установите на ТС зимние шины (и треугольник с буквой "Ш").

Напомним, первый «день жестянщика» был в Петербурге 8 октября. 26 октября после сильных заморозков на дорогах было спокойно, как и сегодня после снега.

К концу недели, как мы уже писали, ожидается потепление.