Петербургская погода благоволит "жестянщикам". Водителей предупреждают о гололедице
Несмотря на то что «дня жестянщика» 29 октября после выпавшего снега не случилось, петербургским автомобилистам не стоит расслабляться. Природа даст им ещё один шанс уже через несколько часов. А потом ещё и ещё.
Во вторник, 30 октября, ночью и утром на дорогах ожидается гололедица, предупреждает ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на прогноз синоптиков.
Снегопадов пока быть не должно. На карте «Яндекс.Погоды» видно, как далеко от нас тучи. А вот на температурных качелях «покачаемся»: ночью в городе будет минус 2 – 4, днём плюс 1 – 3 градуса. Ветер восточный, юго-восточный, ночью 2 – 7 м/с, днем – 6 – 11 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.
Кстати, нынешний минус 1 градус, по данным «Яндекса», ощущается как минус 7.
В области 30 октября будет до минус 13 (в восточных районах), возможен слабый туман, 31 октября – до минус семи, а 1 ноября – ноль. К гололедице надо быть готовыми в течение всего этого времени.
Спасатели и ГИБДД напоминают водителям «зимние правила»:
- избегайте резких торможений,
- выбирайте скорость движения, исходя из погодных условий и дорожной ситуации,
- держите в потоке увеличенную дистанцию и боковой интервал;
- заранее предупреждайте других участников дорожного движения о манёврах,
- установите на ТС зимние шины (и треугольник с буквой "Ш").
Напомним, первый «день жестянщика» был в Петербурге 8 октября. 26 октября после сильных заморозков на дорогах было спокойно, как и сегодня после снега.
К концу недели, как мы уже писали, ожидается потепление.