После массового минирования метро и торговых центров взрывотехники приехали на Морской вокзал. Подозрение вызвал пакет с пирожками

Забытый пакет привлёк внимание пассажиров Морского вокзала на Васильевском острове в Петербурге 29 октября. Сообщение о подозрительном предмете поступило в транспортную полицию в 16.07. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты прибыли на место и осмотрели оставленный пакет. Опасности в нём не нашли — только пирожки. Эвакуацию из-за тревоги не проводили. В 16.50 процедуру проверки завершили.

Сегодня утром в дежурные части городского УМВД поступило сообщение о возможной волне «минирований» всех торговых центров и станций метро Петербурга. «Террорист», звонивший с украинского номера, требовал пять миллионов долларов в обмен на спокойствие горожан.

Последний раз звонок от лжеминера с украинского номера поступал в сентябре, тогда ждать итогов проверки пришлось служащим https://www.fontanka.ru/2018/09/19/011/ различных ведомств.

В сентябре прошлого года массовая волна «минирований» по всей стране задела 30 магазинов и крупных торговых центров в Северной столице. Тогда следы якобы вели к Украине и «Исламскому государству» (организация запрещена и признана террористической на территории РФ).

В январе этого года от владельцев ТРК лжеминеры требовали минимум по миллиону рублей в криптовалюте. Ждать окончания работы взрывотехников из-за звонка с номера, зарегистрированного в Калифорнии, пришлось более чем 17 тысячам горожан.