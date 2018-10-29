«Все думают: «Прах из урны». Глава Центризбиркома предложила переименовать урны для голосования

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что для избирательного ящика необходимо «креативное, интересное, современное название».

«Давайте честно скажем, что когда говоришь «избирательный ящик», все думают, как бы не сыграть в этот ящик. Когда «урна» — все думают: «Прах из урны». И так далее, ассоциации не очень положительные», – цитирует 29 октября Памфилову ТАСС.

На конференции по поводу 25-летия российской избирательной системы председатель Центризбиркома предложила найти новое название для урны.

Кроме того, она считает, что необходимо на законодательном уровне регулировать политическую агитацию в Интернете. «Сейчас интернет-пространство занимает огромную нишу, в том числе и при агитации. То есть, не запрещая, не уменьшая чьих бы то ни было прав, все-таки каким-то образом упорядочить законодательно», – цитирует Памфилову «Коммерсант». По ее словам, сейчас в этой сфере наблюдается «полный хаос».