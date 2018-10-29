«Зенит» назвал состав на матч с «Крыльями Советов»
Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» определился со стартовым составом на матч 12-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов». Игра пройдет 29 октября в Самаре.
С первых минут за сине-бело-голубых сыграют вратарь Андрей Лунев, защитники Евгений Чернов, Эмануэль Маммана, Луиш Нету и Бранислав Иванович (капитан), полузащитники Леандро Паредес, Клаудио Маркизио, Далер Кузяев, Александр Ерохин и Роберт Мак, нападающий Артем Дзюба.
В запасе остались: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Александр Анюков, Эльмир Набиуллин, Миха Мевля, Эрнани, Магомед Оздоев, Матиас Краневиттер, Олег Шатов, Антон Заболотный.
На месте! #КрыльяЗенит pic.twitter.com/XtUykRHeB2— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 29 октября 2018 г.
«Зенит» после 11 туров занимает первое место (25 очков). «Крылья Советов» идут на 13-й строчке (11 очков).