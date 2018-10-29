«Зенит» назвал состав на матч с «Крыльями Советов»

Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» определился со стартовым составом на матч 12-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов». Игра пройдет 29 октября в Самаре.

С первых минут за сине-бело-голубых сыграют вратарь Андрей Лунев, защитники Евгений Чернов, Эмануэль Маммана, Луиш Нету и Бранислав Иванович (капитан), полузащитники Леандро Паредес, Клаудио Маркизио, Далер Кузяев, Александр Ерохин и Роберт Мак, нападающий Артем Дзюба.

В запасе остались: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Александр Анюков, Эльмир Набиуллин, Миха Мевля, Эрнани, Магомед Оздоев, Матиас Краневиттер, Олег Шатов, Антон Заболотный.

«Зенит» после 11 туров занимает первое место (25 очков). «Крылья Советов» идут на 13-й строчке (11 очков).