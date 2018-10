В столице Туниса после акции протеста прогремел взрыв. Пострадали не менее восьми человек

В центре столицы Туниса прогремел взрыв. Как пишет 29 октября РБК со ссылкой на местные СМИ, по предварительной информации, теракт осуществила смертница.

В результате инцидента пострадали не менее восьми человек — в основном сотрудники полиции. По неподтвержденной информации, погибла только сама смертница. Издание Shemsfm пишет, что взрыв произошел после завершения в центре города акции протеста против действий полиции. Накануне сотрудники правоохранительных органов застрелили молодого человека, которого подозревали в контрабанде.

#Tunis #Tunisia female suicide bomber at the Habib Bourguiba, on of the most busy streets of the capital, one police officer dead on the spot several wounded, area secured by the police while ambulances keeps rushing in. Sources and photo is mash-up from Twitter pic.twitter.com/FHzVHqcZ4O