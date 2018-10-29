Хэмильтон стал чемпионом «Фомулы 1» пятый раз. Но «Михаэль все еще недостижим»

Британец Льюис Хэмильтон в эти выходные хотя и не победил в Gran Premio de Mexico 2018, но по итогам прошедших гонок досрочно стал чемпионом мира «Формулы 1», сообщает Race Fans.

Хэмильтон пришел к финишу лишь четвертым, пропустив вперед Макса Ферстаппена, Себастьяна Феттеля и даже Кими Райконена. Однако набранных 358 очков оказалось достаточно, чтобы за два этапа до окончания сезона стать недостижимым даже для основного конкурента, Феттеля.

Таким образом, он стал третьим в истории этих гонок пилотом, добившимся высшего титула целых пять раз. До него это удалось лишь Хуану Мануэлю Фанхио и Михаэлю Шумахеру.

На послефинишной пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, кого он считает «величайшим гонщиком всех времен», Льюис сказал, что, по его мнению, это звание все еще принадлежит Михаэлю Шумахеру. «Михаэль все еще недостижим», – заявил Хэмильтон.

Видео: YouTube/FORMULA 1

Михаэль Шумахер становился чемпионом «Формулы 1» семь раз, при этом он выиграл 91 гонку Grand Prix. На счету Льюиса Хэмильтона «всего» 71 выигранная гонка и 5 высших титулов. Фанхио, который «царствовал» в королевских гонках в 1950-е годы, для пяти мировых титулов хватило всего 24 побед. Ближайший преследователь Хэмильтона немец Себастьян Феттель отстает от британца на 19 побед в Grand Prix и на один чемпионский титул.