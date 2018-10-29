Строительство
В «Ясно.Янино» появилась прорезиненная детская площадка
ГК "КВС"
Жители микрорайона «Ясно.Янино» обращались в управляющую компанию, социальные сети застройщика с просьбой организовать прорезиненное покрытие на детской площадке жилого комплекса. Компания «КВС» не осталась в стороне и откликнулась на данную просьбу.
12 октября, специалисты строительной компании осуществили укладку прорезиненного покрытия на самой большой детской площадке жилого комплекса – во дворе дома 11 по Ясной улице.
Теперь родители маленьких детей могут быть спокойны за своих малышей, которые будут играть на мягком антитравматичном покрытии.
ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)