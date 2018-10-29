В «Ясно.Янино» появилась прорезиненная детская площадка

ГК "КВС"

Жители микрорайона «Ясно.Янино» обращались в управляющую компанию, социальные сети застройщика с просьбой организовать прорезиненное покрытие на детской площадке жилого комплекса. Компания «КВС» не осталась в стороне и откликнулась на данную просьбу.

12 октября, специалисты строительной компании осуществили укладку прорезиненного покрытия на самой большой детской площадке жилого комплекса – во дворе дома 11 по Ясной улице.

Теперь родители маленьких детей могут быть спокойны за своих малышей, которые будут играть на мягком антитравматичном покрытии.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)