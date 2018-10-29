Топ-менеджер ОЖД получил срок за разговоры об «откатах» на сеансе массажа

В Петербурге к условному сроку и штрафу в 200 тысяч рублей приговорен бывший начальник дирекции социальной сферы Октябрьской железной дороги Мечислав Жигало. Его карьера остановилась в центре китайского массажа, приспособленном под «переговорку» для обсуждения размеров «отката».

Как сообщает 29 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга, дело Жигало, обвиненного в покушении на мошенничество, рассматривал Октябрьский суд. В январе – апреле 2018 года начальник дирекции потребовал 5 млн рублей у руководства «Управляющей компании ГСК», с которой РЖД заключили договор строительного подряда на возведение объектов капитального строительства базы отдыха «Ладога». За эту сумму Жигало обещал помогать в оплате и приемке работ. Причем, как следует из приговора, топ-менеджер ОЖД настаивал при переговорах, что требуемые 5 млн рублей являются лишь компенсацией его личных трат на взятку высокопоставленному сотруднику ОАО «РЖД» за увеличение объемов денежных средств, выделяемых на строительство «Ладоги».

Переговоры с представителем «ГСК» Жигало вел в ресторане «Караван» и салоне «Центр китайского массажа».

Из ОЖД подсудимого уволили. Он признал вину и получил три года условно с трехлетним испытательным сроком и штраф 200 тысяч рублей.