Мощный «Гольф» закончил короткую жизнь, намотавшись на столб. 18-летняя девушка не справилась с управлением

Автомобиль, поставленный на учёт в конце июня 2018 года, четыре месяца видел дороги и ловил ветер в радиатор, а закончил свой путь, намотавшись на мачту освещения.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на отдел ГИБДД по Калининскому району Петербурга, по предварительной информации, 29 октября около 1:20 на проспекте Непокорённых, 63, девушка 2000 года рождения за рулём VW Golf GТI 1НХО не справилась с управлением, совершила столкновение с бордюром, а затем с мачтой освещения. В крайне тяжёлом состоянии девушку доставили в Военно-медицинскую академию.

«Формула трагедии: мощная машина + отсутствие опыта в сложных дорожных условиях + паника = реанимация», – пишет «Дорожный инспектор».

Данная версия VW Golf оборудована 2-литровым двигателем мощностью 150 л.с., что в сочетании с небольшим весом делает автомобиль весьма шустрым. Надо знать, как подступиться к такой силе, а это непросто, когда тебе 18 и твой стаж – всего несколько месяцев.