В президентском СПЧ обеспокоены задержаниями во время одиночных пикетов в Петербурге
Совет по правам человека при главе государства согласился с доводами петербургских омбудсменов, которые считают немотивированными задержания на акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия» на Невском проспекте 28 октября.
«В Совете при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека обеспокоены задержаниями участников одиночных пикетов и акции в форме "народного схода", которые проходили в Санкт-Петербурге 28 октября», – сообщается 29 октября в заявлении консультативного органа.
Отмечается, что в ходе акции протеста были задержаны десятки граждан, среди которых были несовершеннолетние и журналисты. СПЧ указывает, что задержания «не были мотивированы нарушениями общественного порядка либо правилами проведения одиночных пикетов».
Ранее уполномоченные по правам человека и ребенка в Петербурге выступили в поддержку демонстрантов.
Справка:
Напомним, что 28 октября пикетчики вышли на угол Невского проспекта и Малой Садовой улицы. Через некоторое время к ним подошли порядка 40 человек, после чего ОМОН и полиция начали задерживать собравшихся. По информации «Фонтанки», помехи для движения пешеходов якобы создали 33 человека, которых развезли по отделам. Среди них было трое несовершеннолетних, в том числе девочка 12 лет, их отпустили домой вместе с родителями.
Участников «Нового величия» обвиняют в создании экстремистского сообщества. Организация якобы намеревалась участвовать в «народных восстаниях, революционных действиях, в столкновениях с представителями действующего в России режима». Почти всю информацию следствию предоставил некий Руслан Д. Многие считают его сотрудником спецслужб, который специально внедрился в движение и помог ему «заработать» статью. Фигуранты дела «Сети» обвиняются в участии в террористическом сообществе. ФСБ считает, что 11 участников организации из Пензы, Москвы, Петербурга и Белоруссии якобы готовились к началу волнений в стране. Фигурантам дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.