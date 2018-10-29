В президентском СПЧ обеспокоены задержаниями во время одиночных пикетов в Петербурге

Совет по правам человека при главе государства согласился с доводами петербургских омбудсменов, которые считают немотивированными задержания на акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия» на Невском проспекте 28 октября.

«В Совете при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека обеспокоены задержаниями участников одиночных пикетов и акции в форме "народного схода", которые проходили в Санкт-Петербурге 28 октября», – сообщается 29 октября в заявлении консультативного органа.

Отмечается, что в ходе акции протеста были задержаны десятки граждан, среди которых были несовершеннолетние и журналисты. СПЧ указывает, что задержания «не были мотивированы нарушениями общественного порядка либо правилами проведения одиночных пикетов».

Ранее уполномоченные по правам человека и ребенка в Петербурге выступили в поддержку демонстрантов.