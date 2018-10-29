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29.10.2018 17:18
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Затопить Петра в Неве и увековечить корюшку с белкой: самые смелые предложения памятников с выставки Смольного

Конкурс малых архитектурных форм в Петербурге в этом году открылся с размахом — авторы дошли до благоустройства акватории Невы, композиций в стиле советского монументального искусства и мистики. «Фонтанка» отобрала самые интересные идеи.

Затопить Петра в Неве и увековечить корюшку с белкой: самые смелые предложения памятников с выставки Смольного

В комитете по градостроительству и архитектуре заработала выставка из почти 50 тематических объектов благоустройства, которые предлагается разместить в центральных районах города. Анонсировалось, что выставляться будут малые архитектурные формы. Но главным открытием стал километровый Петр Первый, «порубленный» на пять частей и «притопленный» в акватории Невы, напротив Петропавловской крепости.

Инсталляцию предлагается изготовить из стекловолокна, покрытого эпоксидной смолой с добавлением бронзы, и установить на пяти подводных баржах под каждую часть тела (руки, ноги, голова) между Дворцовым и Троицким мостами. Топить монарха в акватории предлагается каждую весну. Авторы объяснили свою задумку тем, что «Петр – Атлантида, скрытая под водой. Его масштаб и влияние мы ещё не осознали до конца».

«Петр – Атлантида, скрытая под водой. Его масштаб и влияние мы ещё не осознали до конца»

Но акватория Невы все-таки объект федерального подчинения, поэтому в качестве альтернативы предлагается оставить только голову из бронзы, взяв за основу прижизненную маску императора, снятую Растрелли в 1719 году. И установить её на суше, на углу Большого проспекта В.О. и Наличной улицы, смотрящей в сторону Морского вокзала. Тогда композиция будет называться «Растрелли — Петру. Окно в Европу».

Авторов и этого, и прочих проектов в КГА до будущего конкурса пока не раскрывают.

В прибрежной части Приморского парка Победы, у Южной дороги, развернулось настоящее архитектурное сражение. Появилась визуализация дальнейшего благоустройства территории на манер московского парка Зарядье — с импровизированными сценами, ступенями, озеленением и причудливыми скамейками. И целая гора предложений по установке в этом месте памятников — от гигантского стального грифона до фигуры человека из труб. 

"Грифон"

Тематически самым близким к городу оказался памятник невской корюшке. Но и он получился своеобразным — главную петербургскую рыбку символизируют три разноцветных камня, которые «плывут» сквозь стеклянный куб высотой чуть больше 1,5 метров.

"Корюшка"

Также полюбилась скульпторам и архитекторам Новосмоленская набережная. Было представлено сразу несколько концепций благоустройства пространства, с новой пешеходной переправой, фонтанами и подсветкой из десятков прожекторов, направленных в небо. 

Новосмоленская набережная

Из безобидных предложений по скульптурам — установить на набережной фигуры 12 знаков зодиака. Из спорных – проект трехметрового памятника «Клином красных белых бей» по мотивам плаката Эль Лисицкого времен Гражданской войны. Суть: красный треугольник, символизирующий Красную армию, вклинивается в белый круг, сокрушая оборону антикоммунистических и империалистических сил белой армии. Несмотря на то, что идеологически работа, кажется, отстала лет на 100, авторы отмечают, что композиция создает контактное игровое поле со зрителем и «отвечает окружающим зданиям современной застройки».

«Клином красных белых бей»

В Зеленинском саду предложили поставить памятник мощному мужчине, которого посетители выставки сравнивали с титаном Таносом из «Мстителей». На самом деле композиция посвящена первым циркачам города.

Михаил Огнев

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Там же предложили и мистические светильники-проекторы. Вечером и ночью они будут транслировать вокруг себя названия, имена авторов и даты создания архитектурных произведений Петербурга петровской эпохи, создавая атмосферу «таинства и сакральности» и заставляя зрителей задуматься о сохранении культурного наследия города. Как отмечают авторы, конструкции (светильники сделаны в виде куба, цилиндра и конуса) будут символизировать многогранность эпохи Петра. 

Светильники-проекторы

Была представлена и концепция благоустройства Опочининского сада. В нем предлагается создать открытые и закрытые зоны – трельяжные галереи, со скамейками под сводами арки, которые должны будут спасать горожан от зноя и от осадков. А также построить детскую площадку в виде корабля и тихое место для отдыха, с беседкой и элементами барочных парков.

Самой многочисленной категорией выставки оказались памятники писателям, поэтам и героям их произведений. У ТЮЗа, например, предложили поставить памятник бабочке Набокова, в основе которого будут кубики с его фамилией и два каменных крыла. В саду Пикуля — поставить стол писателя с каменной луной. Не забыли и про Пушкина — полет шмеля с огромным насекомым предложили увековечить в Шкиперском саду. Туда же отправили и кораблик Хармса. 

Даже в этой части выделялась работа по мотивам гоголевской "Шинели" — запоминающийся образ фигуры в развивающейся на ветру одежде на углу канала Грибоедова и Английского проспекта.

"Шинель"

Необычным ходом отличились и авторы памятника Крылову — бронзовую 40-сантиметровую белку предложили прикрепить прямо на фасаде дома на первой линии В.О. На создание зверька их мотивировали басни про белку в колесе и её службу у льва.

"Белка"

Как сообщили в комитете, уже 2 ноября состоятся рассмотрение работ жюри конкурса и церемония награждения победителей. Авторы лучших проектов получат денежное вознаграждение, а их скульптуры должны украсить территорию Петроградского, Василеостровского и других районов Санкт-Петербурга.

Илья Казаков, 

«Фонтанка.ру»

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